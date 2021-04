Ce choc de D1B aurait eu une saveur un peu plus prononcée avec les présences Dante Vanzeir et Georges Mikautadze. Sans leur attaquant fétiche respectif et deux meilleurs buteurs de la division, les Unionistes et Métallos devaient donc trouver d’autres moyens pour faire mal à l’adversaire.

Malgré le précieux sésame pour la D1A en poche depuis plusieurs semaines, les joueurs de Felice Mazzù avaient à cœur de montrer le meilleur visage possible. "On connaît les ambitions de Seraing (NdlR : décrocher la deuxième place) mais nous respectons la compétition", avait lâché Mazzù avant la partie. "J’ai donc fait passer le message à mes gars qu’on se devait de terminer sur une note positive. Je veux les voir concernés et appliqués". Là-dessus, le tacticien carolo ne s’était pas trompé.