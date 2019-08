L'Union Saint-Gilloise "étudie les suites à donner auprès de la Pro League, l'URBSFA et la FIFA" après l'annonce, lundi, de la signature de Faïz Selemani à Courtrai.

C'est ce que le club de D1B a indiqué lundi soir dans un communiqué où il fait part de sa "stupéfaction".

"La Royale Union Saint-Gilloise a découvert avec stupéfaction le communiqué du club KV Kortrijk, dans lequel ce dernier annonce la signature de son joueur Faïz Selemani", peut-on lire sur le site de l'Union.

"Lors des derniers jours, nous avions de sérieuses indications de contacts provenant du management du KV Kortrijk envers le joueur Faïz Selemani, sans l'accord de la RUSG, malgré l'interdiction formelle par la FIFA de ce genre de pratiques", a expliqué le directeur général Philippe Bormans. "L'Union a dû apprendre la nouvelle sur le site web du club courtraisien. Notre club ne compte évidemment pas en rester là et étudie les suites à donner auprès de la Pro League, l'URBSFA et la FIFA. Sans entrer dans les détails du dossier, il est inconcevable et inquiétant qu'une personne dirigeant un club professionnel, et faisant également partie de la Pro League et de l'URBSFA, se livre à ce genre de pratiques plus que douteuses. L'image et la crédibilité du football belge prennent à nouveau un gros coup..."

Les relations entre Selemani et l'Union étaient tendues depuis quelques semaines. Le Comorien a été écarté de la sélection lors des deux dernières rencontres et avait été renvoyé dans le noyau B.