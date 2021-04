L'Union est vite passée tout près du but mais la reprise de Casper Nielsen dans le rectangle a heurté la transversale avant de rebondir devant la ligne (3e). Les Bruxellois ont encore bien combiné mais ne sont pas parvenu à tromper un Guillaume Dietsch attentif. Entre-temps, les duels étaient devenus de plus en plus durs et Alexandre Boucaut a sorti cinq cartes jaunes, deux pour l'Union et trois pour Seraing.

A la reprise, les Métallos ont mis le pied sur le ballon notamment grâce à Ablie Jallow. Mais sur corner, Christian Burgess a donné l'avance aux Unionistes de la tête (56e, 1-0). Seraing a encore repris le dessus mais Danijel Milicevic a manqué la transformation d'un penalty qu'il avait provoqué (62e). Dans la foulée, les Liégeois ont connu un nouveau contre-temps avec Dietsch, qui a dû quitter le terrain après un choc avec Deniz Undav (71e). Dans les arrêts de jeu, Teddy Teuma a inscrit le second but unioniste (90e+5, 2-0)

Le RWDM n'a pas profité de la venue vendredi du Club NXT pour renouer avec la victoire (1-1). Les Bruxellois ont pourtant mené à la marque grâce à Glenn Claes (30e, 1-0). Mais Maxim de Cuyper (39e, 1-1) a égalisé. Avec six matches sans victoire (trois partages et autant de défaites), le RWDM occupe la 6e position (31 points). Le Club NXT reste dernier avec 9 points.

Dimanche à 20 heures, le Lierse (14 points, 7e), qui n'a gagné qu'un seul de ses 15 derniers matches, essaiera de s'imposer face à Westerlo (37 points, 14e). Lundi à 20 heures, Deinze (35 points, 5e) et Lommel (40 points, 3e) clôtureront la journée.