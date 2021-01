Le matricule 10 n’a perdu que deux matches en championnat cette saison. C’était lors de deux déplacements périlleux à Molenbeek puis à Seraing. En septembre dernier, l’Union perdait sa première rencontre en D1B sur le terrain du RWDM. Mais cette fois-ci, la donne est bien différente… Felice Mazzù s’est confié sur le site du club saint-gillois avant ce derby de la zwanze. "Le contexte de ce match était très différent. On avait de nombreux joueurs indisponibles et il avait fallu composer avec certains à des postes inhabituels, comme Marcel Mehlem au poste de back droit. Il n’y aura rien de tout cela cette fois-ci. En plus, on récupère Siebe Van der Heyden et Brighton Labeau qui reviennent de suspension. On a toujours des solutions et à ce niveau, je n’ai vraiment pas à me plaindre avec un noyau d’une telle qualité… Le fait qu’on ait perdu à Molenbeek lors de notre précédent déplacement doit en fait nous ‘booster’… davantage encore !"

Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis cette défaite. L’Union a remporté le deuxième derby de la saison au Marien, mais, surtout, est sur le bon chemin pour réaliser ses objectifs fixés en début d’exercice. Mais le T1 carolo ne veut pas mettre de pression supplémentaire sur les épaules de ses joueurs. "Si on aborde ce rendez-vous de façon plus pragmatique, on doit rester avant tout attaché à nos objectifs. On veut être champion et on doit donc engranger un maximum de points match après match, et je ne veux pas de pression supplémentaire pour celui-ci, qu’on doit aborder avec l’ambition de se rapprocher de notre but…"

Même si l’Union s’en tire avec un point en fin de partie, on ne pourra pas parler de mauvais résultat étant donné que le club trône en tête de D1B Pro League depuis plusieurs semaines et qu'il est attendu au tournant chaque match. "Je crois que dans notre position, tout le monde veut se payer le scalp de l’Union !", ponctuait Mazzù.

En lançant l’année 2021 sur les meilleures bases avec une victoire compliquée à Deinze, les Unionistes rêvent d’un succès pour faire plaisir aux fans jaune & bleu mais, surtout, pour se rapprocher petit à petit du Graal.