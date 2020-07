Après deux matches amicaux perdus face au Crossing Schaerbeek et puis Genk, les Unionistes ont enfin été chercher leur première victoire de la saison à Eupen. Une semaine après leur début de campagne amicale, les joueurs de Mazzù ont enfin pu concrétiser leur grand nombre d'occasions. Ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire jusque-là de manière générale.

Malgré une belle première période en se créant pas mal d'occasions, les Bruxellois n'étaient pas récompensés de leur bonne prestation à la pause. Ils reprenaient sur les mêmes bases le deuxième acte.

Sigurdarson, exploitant une belle action sur son flanc droit, servait de manière idéale le nouvel attaquant de pointe bruxellois Deniz Undav, qui s'en allait tromper le gardien eupenois (0-1, 55e). L'Allemand réalisait donc la passe de deux en inscrivant son deuxième but pour le matricule 10.

Vingt minutes plus tard, on retrouvait Hamzaoui à l'assist sur corner pour le géant Ismaël Kandouss. Le Marocain déviait le ballon et mettait l'Union dans les meilleures dispositions pour la fin de rencontre (0-2, 75e).

Les troupes de Felice Mazzù lancent donc véritablement leur pré-saison sur ce beau résultat face à une équipe de D1A et semblent monter en puissance au fil des matches. Elles seront opposées, samedi prochain, aux Côtiers du KV Ostende pour clôturer le mois de juillet.

Eupen - Union SG : 0-2

Union Saint-Gilloise (1ère MT) : Moris; Vega, Bager, Van Der Heyden, Hamzaoui; Mehlem (40e Kandouss), Lynen, Fixelles; Sigurdarson, Lapoussin, Brown.

Union Saint-Gilloise (2ème MT) : Kristiansen; Vega (62e François), Bager (71e Burgess), Van Der Heyden, Hamzaoui; Mehlem (40e Kandouss), Lynen, Fixelles (62e Nielsen); Sigurdarson, Lapoussin (62e Bah), Undav.

Les buts : 55e Undav (1-0), 75e Kandouss (2-0).