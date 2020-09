L’Union et Seraing ont joué au jeu du chat et de la souris. Mais, au final, les Unionistes ont montré plus de maîtrise et d’intelligence.

Que cela fait du bien ! Il était temps que le stade Joseph Marien accueille, à nouveau, ses supporters Jaune et Bleu. Même si les onze Saint-Gillois sur la pelouse ont joué avec les émotions de leurs 1600 fans, ces derniers pouvaient profiter de retrouver l’ambiance des tribunes mais, surtout, d’encourager jusqu’au bout leurs idoles.