Les Bruxellois continuent leur petit bonhomme de chemin en préparation. Une aventure en campagne amicale qui semble de plus en plus sourire aux hommes de Felice Mazzù, eux qui obtiennent, ce dimanche, leur cinquième victoire de rang en sept rencontres de pré-saison. De quoi se rassurer (un peu plus), à douze petits jours du match de reprise en D1B face à Deinze.

Les Bruxellois se sont imposés 2-4 dans une partie de prestige face à un Standard "bis", où les cadres rouches étaient laissés au repos après leur match d'hier face au Cercle de Bruges (remporté 1-0). Des joueurs comme Dussene, Oularé ou Carcela étaient cependant présents dans le groupe liégeois.

Le nouveau venu Dante Vanzeir était le principal artisan de ce succès. Pour sa troisième sortie avec les Jaune & Bleu, l'ex-Limbourgeois a fait craquer la défense liégeoise avec deux buts et un assist. Alors qu'il était déjà décisif cette semaine face aux Lensois, Vanzeir a montré, une nouvelle fois, toutes ses qualités offensives.

Les Bruxellois qui ont vaincu Lens cette semaine se rendront, à nouveau, à la frontière française pour y affronter Valenciennes samedi prochain. Cette rencontre sera la dernière du matricule 10 avant de faire place aux choses sérieuses.

Standard - Union SG : 2-4

: Kristiansen; François, Van Der Heyden, Bager, Boutouil; Mehlem, Fixelles, Sigurdarson; Vanzeir, Bah, Brown.

Union SG (2ème MT) : Kristiansen; François (75e Vega), Van Der Heyden (60e Kandouss), Bager (75e Burgess), Boutouil (69e Hamzaoui); Mehlem (60e Nielsen), Fixelles, Sigurdarson (64e Lapoussin); Lynen, Bah (83e Larousi), Brown.

Les buts : 2e Vanzeir (0-1), 3e Dragus (1-1), 32e Vanzeir (1-2), 45e François (1-3), 59e Nekadio (2-3), 88e Lynen (2-4).