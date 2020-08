La passe de quatre est assurée. Après ses trois récentes victoires face à des équipes de D1A, l'Union s'est payée le scalp du RC Lens, récent promu en Ligue 1. Dans leur état de forme actuel, les Unionistes ont de quoi faire peur et semblent particulièrement armés pour débuter cette nouvelle aventure en D1B.

Dans cette joute amicale face à nos voisins français, Felice Mazzù semblait coucher un onze solide, qui devrait, en grande partie, ressembler à son onze type de début de saison. Seul Teddy Teuma, encore blessé, pourrait venir remplacer Lynen dans le milieu de terrain s'il revient à temps de blessure... mais cela semble compromis. Quoi qu'il en soit, avec ou sans Teuma, cette équipe a de la gueule et elle l'a prouvé ces dernières semaines de préparation.

Face aux Nordistes, les Bruxellois ont montré ce qu'ils savaient faire de mieux récemment : abnégation, sérieux, application... et déchets devant le but. Malgré les quelques défauts de finition, Mazzù et son groupe se retrouvent dans un cas de figure prometteur. La formation tient la route et certains de ses cadres semblent dans un pic de forme conséquent.

On pense notamment à Loïc Lapoussin (nouveau venu) ou à Anas Hamzaoui, qui avait marqué son premier but pour le matricule 10 le week-end dernier et qui remettait le couvert cet après-midi. "Les automatismes sont meilleurs de semaine en semaine, et les différentes associations sur le terrain fonctionnent bien. Il y a beaucoup de qualités dans le noyau. Est-ce la meilleure équipe de l'Union depuis que je suis là ? Je ne sais pas... Il y a chaque année beaucoup de bons joueurs. Je pense qu'on peut faire quelque chose de bien cette saison", avait-il expliqué au Canonnier.

Avec cette nouvelle sortie positive, les Saint-Gillois peuvent revenir sereins de leur petit trip dans l'Hexagone. En espérant, bien évidemment, prolonger cette spirale le plus longtemps possible.







Lens (Fra) - Union SG : 1-3

Union SG (1ère MT) : Moris; Hamzaoui, Burgess, Kandouss, Vega; Mehlem, Nielsen, Lynen; Sigurdarson, Lapoussin, Undav.

Union SG (2ème MT) : Moris; Hamzaoui (83e Bager), Burgess, Kandouss, Vega (68e François); Mehlem (63e Van der Heyden) , Nielsen, Fixelles; Sigurdarson (58e Vanzeir), Lapoussin, Undav (82e Brown).

Les buts : 54e Lapoussin (0-1), 60e Nielsen (0-2), 65e Undav (0-3), 77e Oudjani (1-3).