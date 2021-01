Un derby ne se joue pas, il se gagne." Cette célèbre expression a pris tout son sens samedi soir au stade Edmond Machtens tant les conditions météo ne permettaient pas de jouer au football.

Le match s’est transformé en une véritable bataille sur une pelouse complètement détrempée. Les passes pouvaient à tout moment être stoppées ou accélérées - cela dépendait de la chance ou pas - par les différentes flaques, les appuis n’étaient pas bons et les joueurs glissaient, n’osaient pas se donner à 100 % dans leur course. "Mais quel terrain en Belgique est praticable à l’heure actuelle ? On avait parlé aux gars avant la partie à propos de l’état du terrain. Voir du beau football lors de ce derby était impossible" , avançait Felice Mazzù en conférence de presse. "C’est la mentalité et l’état d’esprit qui devaient prendre le dessus. Nous avons remporté cette bataille ; c’était le plus important."