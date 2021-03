L’objectif principal est atteint ! Grâce à cette victoire dans le derby de la zwanze face au RWDM (2-1), l’Union a confirmé son titre de champion en D1B au bout de 23 journées (sur les 28 au total). Ce scénario aussi bien historique qu’incroyable permet aux Unionistes d’être propulsés vers la D1A après 48 longues années d’attente. Chapeau !

Les joueurs ont longuement fait la fête !

À la suite de cet exploit, la fête du clan jaune et bleu ne pouvait être que réussie. Bien entendu, elle l’aurait été encore plus avec les fans présents dans les tribunes du Marien. Mais ce ne sera que partie remise peuple jaune et bleu… C’est une certitude !