Les supporters de l'Union saint-gilloise étaient dépités à l'issue de leur défaite contre Malines en demi-finale de Coupe de Belgique.



"Bruxelles, ma ville, je porte ton emblème, tes couleurs, dans mon cœur.”



Ce chant scandé un nombre incalculable de fois par les supporters de l’Union ce mardi soir, lors de la demi-finale retour de Coupe de Belgique contre Malines, témoigne de l’affectation des milliers de supporters présents dans les travées du stade Joseph Marien, dans le parc Duden envers le club bruxellois.



Il faut dire que cette rencontre revêtait une importance toute particulière puisqu’en cas de victoire, l’Union saint-gilloise pouvait accéder pour la première fois depuis 105 à une finale de Coupe de Belgique.



Les tribunes étaient, pour l’occasion, soldout : les tickets s’étaient vendus en seulement quelques heures, laissant des supporters de la première heure sur le carreau. “C’est génial de voir l’engouement pour le club mais je regrette que je n’ai pas pu obtenir de place alors que je suis un supporter de la première heure. Je viens au parc Duden depuis ma plus tendre enfance ! Les abonnés et membres des clubs de supporters avaient la possibilité d’acheter leur ticket trois jours avant la mise en vente générale, mais je ne me doutais pas que les places se vendraient aussi vite !”, regrette René, condamné à suivre la rencontre depuis un bar saint-gillois.



Dès l’entrée sur le terrain des joueurs, on sentait qu’une soirée spéciale se préparait. Les supporters, très jeunes pour la plupart, étaient survoltés. “J’aime l’esprit convivial de ce club, la zwanze bien bruxelloise, qui rend ce club unique en Belgique. De plus, les performances remarquables réalisées durant la campagne de Coupe de Belgique ont contribué à cet engouement”, explique Guillaume, tout droit venu de Waterloo pour l’occasion.



Et à l’issue du coup de sifflet final, c’est la déception qui régnait en maître dans les tribunes d e l’Union. “C’est dommmage car on avait un coup ideal à jouer, d’autant qu’on n’avait pas encaissé de but lors du match aller, confie Max, un fervent supporter unioniste. C’était un match extrêmement tendu et intense mais nous ne sommes pas parvenus à nous qualifier pour la finale. Ca fait mal, d’autant qu’on a sorti Anderlecht en Genk, mais nous pouvons être fiers de notre parcours.”