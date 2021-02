Le froid et la neige de ces derniers jours ont contraint les Saint-Gillois à s’entrainer au Proximus Basecamp des Diables rouges.

Les conditions hivernales de ces derniers jours n’arrangent vraiment personne. Les joueurs de l’Union Saint-Gilloise, quant à eux, s’entrainent depuis ce lundi à Tubize, au Centre national où ils peuvent, notamment, bénéficier du terrain couvert doté d’un synthétique. "Ce n’est pas évident mais grâce à l’organisation du club et de notre team manager, on a réussi à trouver certaines solutions dont venir s’entrainer à Tubize. Il faut encore trouver des arrangements avec les horaires (NdlR : d’autres clubs s’entrainent là par moments comme le Sporting Charleroi). On s’adapte…", évoquait Felice Mazzù lors du Media Day du club au Proximus Basecamp.

Pour le moments, tout les feux sont au vert pour l’Union. Le club a fait installer une bâche thermique au Marien afin que le terrain soit (bien) traité et conservé pour la venue d’Anderlecht. "Le plus important reste que les joueurs soient en forme pour la rencontre en s’entrainant dans les bonnes conditions. C’est le cas donc on sera prêt pour jeudi (sourire)", ponctuait le tacticien.

Concernant les bobos, seuls les blessés de longues dates ne pourront pas prendre part à la rencontre (Lorbek, Hamzaoui et Pocognoli). Tous les autres sont aptes à jouer donc... Seul Marcel Mehlem, qui a vu rouge la semaine dernière face à Mouscron, suivra la rencontre depuis les tribunes du Marien.