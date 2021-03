L’UEFA devrait bientôt présenter officiellement son nouveau grand projet concernant la nouvelle Ligue des champions. En coulisses, dans le plus grand secret, elle peaufine actuellement les derniers détails. Mais elle attend aussi - et surtout - la confirmation que la Royale Union St-Gilloise retrouvera bel et bien la première division belge, tremplin indispensable avant la grande promotion européenne.