Les Saint-Gillois entament (déjà) la préparation du prochain championnat.

Si mathématiquement c’est encore possible (l’Union compte quatre points de retard sur la première place), les Saint-Gillois ont fait une croix sur leurs derniers espoirs de disputer la finale pour la montée en D1A après avoir lamentablement concédé le partage face à Roulers.

Une rencontre qui à elle seule résumait la saison de l’Union. "Nous sommes capables du meilleur comme du pire" , constate Teddy Teuma. "Nous menions 3-0 à la pause et au final, suite à plusieurs erreurs, c’est 3-3 et on doit faire une croix sur nos ambitions de montée. Le mot ‘frustration’ résume bien notre saison."

Même si dans les têtes les derniers espoirs s’étaient envolés avant ce match. "Cela faisait un moment qu’il n’y avait plus trop d’espoir car il fallait réaliser un sans-faute et je ne pense pas que nous en étions capables vu tous les points perdus en route cette saison."

Du coup, les Saint-Gillois sont déjà tournés vers la saison prochaine, même s’il reste deux journées à disputer en Division 1B et qu’il y aura dix matchs de playoffs 2 derrière. "Il est temps de se concentrer sur nos prestations collectives pour repérer nos errements et essayer d’en gommer un maximum en vue de la prochaine saison. Après, il y aura les playoffs 2, où nous voudrons gagner u n maximum de matchs, sans se préoccuper du classement."