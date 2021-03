Laurent Deraedt, le préparateur des gardiens de l’Union se confie sur Moris : “Il mérite de retrouver la D1” Union Saint-Gilloise Sébastien Ferrante © D.R.

Arrivé l’été dernier avec Anthony Moris après avoir quitté Virton, Laurent Deraedt apprécie désormais son quotidien chez les Jaune et Bleu. Son intégration dans le staff saint-gillois s’est bien déroulée. "Je ne connaissais personne mais tout le monde m’a bien accueilli. Et puis, une complicité est née très rapidement entre Felice et moi. C’est peut-être parce que nous venons tous les deux de Charleroi (rires) ."