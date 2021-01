Celles et ceux qui ont eu la chance de voir le but de Dante Vanzeir en direct ont dû être scotchés. L’ex-Genkois a battu un record dans notre chère Pro League. Celui de marquer le goal le plus rapide après (seulement) six secondes de jeu.

Cette inspiration fantastique n’est pas le fruit du hasard mais bien celui du travail réalisé en amont par le staff de l’Union durant la trêve.