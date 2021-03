Si Felice Mazzù avait les larmes aux yeux au moment de venir aux interviews, les joueurs laissaient éclater toute leur joie lorsque de chaque réaction confiée à la presse.

Teddy Teuma: "On a travaillé toute la saison pour vivre ce moment"

Teddy Teuma, brassard de capitaine au poignet, laissait parler l'émotion après avoir bataillé pendant 90 minutes pour aller chercher ce titre de champion. "On a travaillé toute la saison pour vivre ce moment-là. On savait que ce ne serait pas un match facile face au RWDM mais nous avons fait le travail. Pendant 90 minutes, nous n'avons rien lâché, ce fut une bataille intense, nous étions prêts pour cette bataille et nous avons tout donné pour la remporter. Nous allons maintenant profiter de ce moment et savourer la remontée de ce club historique que les supporters méritent tant. C'est dommage qu'ils ne sont pas là mais on va maintenant vivre l'aventure en D1A avec eux."



Mathias Fixelles: "Quelle fierté"

Présent au club depuis de nombreuses années, Mathias Fixelles savourait encore plus que tous les autres Unionistes. "Ce titre, c'est un énorme plaisir. Ça fait tant d'années que le club attendait ça. Cette saison fut magnifique et c'est fantastique de fêter le titre aussi tôt dans la saison. On va le fêter comme on peut, entre nous, en pensant aux supporters."

Fixelles saluait la combativité de l'équipe. "On a eu cet esprit combatif pendant 90 minutes, comme pendant toute la saison. On a été chercher cette victoire, même si ça n'a pas été facile avec la pression d'un tel match."

Et d'avoir une pensée sur son parcours personnel à l'Union. "Il y a trois ans, on se battait pour maintenir le club en D1B, aujourd'hui on monte en D1A, quelle fierté."