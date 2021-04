C'est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de Fernand Verleysen, homme adulé par tout le peuple unioniste. Ancien footballeur de l'Union Saint-Gilloise, Fernand a toujours été respecté par son passé de joueur mais, surtout, pour la personnalité qu'il incarnait. Très apprécié par les supporters pour sa fidélité, il revenait souvent au stade ces dernières années pour supporter son club de toujours. Fernand Verleysen avait d'ailleurs expliqué dans nos colonnes en 2019 : "L’Union, c’est toute une partie de ma jeunesse, de ma vie même. Je viens dans ce stade depuis l’âge de 6-7 ans, j’y ai fait toutes mes classes, j’ai porté ce maillot et aujourd’hui, je suis un peu plus âgé mais je suis toujours là. L’Union a marqué mon évolution dans la vie et c’est toujours particulier pour moi de revenir au stade."

© Facebook : Union 1897 - Les Archives



L'homme a été formé à Saint-Gilles avant d'y jouer treize saisons en équipe première. Fernand Verleysen a connu beaucoup de choses au parc Duden avec, notamment, deux montées en D1 (1964-1968) mais aussi des descentes (1963, 1965 et 1973) sans jamais tourner le dos à la formation saint-gilloise.

Repose en paix Fernand. Tu es et resteras l'une des plus grandes légendes du club jaune et bleu mais aussi l'un de ses plus grands serviteurs.