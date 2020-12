Le large sourire du patron unioniste en dit long sur l’ambiance qui règne en interne. Tout roule depuis le début de saison et Alex Muzio en est bien conscient. Il s’est penché sur les questions des supporters juste avant la période des fêtes. Aucun tabou, tout à coeur ouvert. Extraits.

Monsieur Muzio, pourquoi avoir investi à l’Union et pas ailleurs ?

"Il y a beaucoup de raisons. Je pense que les supporters, l’histoire et le stade sont les raisons principales."

Quel impact a le Covid sur les finances et les ambitions du club ?

"Le Covid engendre une mauvaise situation pour tout le monde. Le pire pour l’Union est que nous jouions à huis-clos au stade Marien. Ce n’est pas un impact financier particulièrement mais surtout un impact émotionnel. Les finances posent problème évidemment. Mais on ne peut pas arrêter la saison, les investissements ni les ambitions du club à cause de la crise sanitaire."

Pourquoi avoir jeté son dévolu sur Mazzù et pas un autre entraineur ?

"Nous avons eu beaucoup de chance d’avoir enrôlé Felice. C’est un coach qui a eu une magnifique histoire à Charleroi, au White Star, à Tubize… ou Genk. C’est une personne intelligente qui apporte une bonne ambiance mais qui, surtout, rend ses équipes meilleures."

Comment jugez-vous le début de saison ? Êtes-vous confiant pour la suite ?

"C’est une belle saison évidemment. Je suis très content des résultats mais aussi des performances. Elles sont vraiment spectaculaires et nous avons droit à beaucoup de buts. C’est magnifique ! Je me dis chaque semaine que je suis de plus en plus confiant par rapport à l’équipe et le staff mis en place. On voit que chacun donne son maximum à chaque match."

Pensez-vous que la formation des jeunes est un projet important pour le club à long terme ?

"L’Académie est très importante. C’est le cas pour chaque équipe mais surtout pour les équipes bruxelloises. C’est une ville qui produit beaucoup de joueurs talentueux !"

Que pensez-vous de l’Académie actuellement ?

"Je pense que Joël Crahay fait du bon boulot à l’Académie. Tout se passe bien mais les évolutions internes doivent se faire pas à pas."

Un centre de formation va-t-il être créé ?

"Comme je l’ai dit, la formation des jeunes est très importante pour nous. Si la vision est d'améliorer les conditions d’entraînement, il faudra donc construire un centre de formation pour les joueurs. Ce ne sera pas fait sur le court terme. C’est difficile de trouver des terrains et des emplacements sur Bruxelles. C’est un projet qu’on ambitionne sur le long terme…"

Quels sont les projets pour le stade : une rénovation ou un déménagement ?

"Si à long terme, le stade Marien possède une équipe qui joue en première division et qui accueillera 9000 personnes lors de chaque rencontre, je pense que cela sera difficile pour les supporters, la police, la commune… Bref, pour tout le monde. On doit penser à plusieurs options et se préparer à toutes les éventualités. C’est la situation actuelle."

Allez-vous acheter des joueurs en janvier comme le fait Lommel actuellement ?

"Je crois beaucoup en notre équipe en ce moment. Si on recrute trop de joueurs, ce sera compliqué de tout mêler avec le groupe actuel. Tous les joueurs du noyau font un travail magnifique actuellement."

Pouvons-nous nous attendre à un partenariat avec la Brighton Academy ?

"L’Union et Brighton sont deux projets complètement indépendants. Je connais des personnes à Brighton si j’ai besoin d’informations sur des joueurs mais on n’en fera pas une synergie."

Pouvez-vous vous expliquer sur la gestion des cas Perdichizzi et Saussez ?

"Cela ne sert à rien de parler de cas individuels. Ce que je peux dire en revanche et que cette équipe est meilleure que celles des autres saisons. Je suis donc globalement satisfait de cette situation."

Allez-vous être plus présent à l’avenir car nous ne savons pas vraiment qui dirige le bateau ?

"C’est peut-être le cas actuellement mais je suis sûr que le bateau est bien dirigé. C’est intéressant de répondre à cela car dans toutes les équipes, il faudrait qu’il y ait une situation claire. Toutes les personnes au club le savent. Pour le moment, Chris O’Loughlin et Philippe Bormans sont les chefs. J’échange avec eux plus d’une fois par jour. Je suis satisfait de la tournure des choses actuellement."

Comment allez-vous motiver les joueurs clés à rester au club en cas de montée ?

"Je pense, en réalité, que cela sera plus compliqué de les retenir si on ne remporte pas le titre cette année…"

Votre budget sera-t-il doublé en cas d’accession à la D1A ?

(Rires) "C’est très difficile de répondre à cette question car je préfère le faire si on est promu en fin de saison. J’espère pouvoir y répondre en juin prochain…"

L’Union est-elle prête à monter d’un point de vue financier ?

"Nous sommes prêts financièrement, oui. Mais la seule manière d’être promu revient à gagner des matches. Avoir les finances n’est pas suffisant."

Allez-vous prévoir une fête en cas de titre même si cela sera compliqué avec les règles Covid ?

"Si on est promu, rien ne m’arrêtera ! Absolument rien ! Je serai à Bruxelles bien entendu (rires)."

Quel est votre objectif ultime avec le club ?

"Tout d’abord de monter cette saison, puis de voir où cela mènera avec le temps. Cela ne sert à rien de regarder trop loin pour l’instant. Il faut d’abord voir sur le court terme et la montée en D1A durant le courant 2021. Il faudra donc garder cette question pour une prochaine entrevue (rires)."

Le boss de l’Union est donc très satisfait du travail accompli au sein de son club. Comme tous les sympathisants du matricule 10, il espère que l’année 2021 sera pleine d’émotions, de joies et de succès. Mais surtout que l'année devienne historique !