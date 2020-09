Le parc Duden a vibré grâce à lui. Et cela faisait bien longtemps que cela n’était plus arrivé. Pour le retour des supporters au stade Joseph Marien, Aron Sigurdarson a décidé de leur offrir le plus beau des cadeaux. Hormis ses deux réalisations personnelles de toute beauté, on retiendra surtout une victoire synonyme de première place au classement qui doit faire plaisir à chaque sympathisant de l’Union.