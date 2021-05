La direction saint-gilloise et Joël Crahay, tête pensante du centre de formation, ont décidé de se séparer. Le RTFJ, arrivé en juin 2020, avait expliqué dans nos colonnes il y a quelques mois vouloir remettre le centre de formation unioniste sur le meilleur chemin possible. Le nom de l'homme qui a travaillé dans des clubs comme Anderlecht, le Standard ou bien Arsenal a récemment été associé au Sporting Charleroi.

Le communiqué du club :

"Notre responsable de la formation des jeunes, Joël Crahay, mettra un terme à ses fonctions à la fin de cette saison. Notre club souhaite le remercier pour son implication à la RUSG Academy et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. La RUSG travaille activement sur sa succession et présentera sa nouvelle structure prochainement aux jeunes joueurs, parents et entraineurs."

(Plus d’informations à venir)