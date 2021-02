Joël Crahay, directeur de la RUSG Academy, fait part de ses impressions concernant cinq jeunes saint-gillois sur qui Mazzù pourrait compter à l’avenir.

L’Union ne possède pas (encore) la réputation d’être un club formateur malgré l’impressionnant vivier présent dans la capitale. Mais le club travaille d’arrache-pied pour enlever cette étiquette qui lui colle à la peau et combler ce déficit dans les années à venir.

Il s’agit, ici, d’un gros point de travail pour Joël Crahay, boss de la RUSG Academy et Chris O'Loughlin, directeur sportif du club. Les deux hommes forts de la maison jaune et bleu travaillent main dans la main pour parvenir à emmener des jeunes du cru vers le noyau A dans les meilleures conditions possibles. L’ancien scout d’Arsenal, Joël Crahay, donne ses impressions sur cinq jeunes unionistes qui pourraient crever l’écran d’ici quelques mois.

Abderhamane Soussi (Attaquant)

Ce jeune bruxellois possède un profil qui plait en interne. Que ce soit chez les U21 ou chez les A puisque le jeune homme fait partie du noyau de Felice Mazzù depuis de nombreuses semaines. L’avant qui vient de souffler ses 18 bougies est probablement celui qui pourra se montrer aux yeux du grand public en premier. "C’est un très bon joueur qui a encore un potentiel énorme à exploiter. Il possède un bon jeu de tête et une bonne pointe de vitesse. C’est un garçon qui a déjà marqué 10 buts pour sa première année en U21, c’est assez remarquable. Il est apprécié au club car il a une mentalité exemplaire. Il devra continuer de la sorte s’il espère pouvoir sortir du lot dans les mois à venir", racontait Monsieur Crahay à son égard.

Pour le moment, l’étudiant fait son possible pour combiner école et football à 3/4 temps. "C’est tout à son honneur de faire tout son possible pour combiner cela. Comme l’école des jeunes est à Bruxelles et que notre centre d’entrainement se trouve à Lier, ce n’est pas toujours évident. Mais c’est un profil intéressant, un target-man capable d’aller chercher et dévier pas mal de ballons aériens", évoque Mazzù sur le jeune Soussi.

(...)