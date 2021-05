Même s’il est réducteur de ramener cela à quelques personnes. Cinq acteurs sont sortis du lot cette année au Marien.

Ils font tous d’ores et déjà partie de l’histoire. Joueurs, staff, dirigeants et personnel du club qui ont participé à la saison de feu de l’Union, après 48 ans de disette, auront, assurément, la reconnaissance éternelle de tous les supporters du matricule 10. Alors que la saison se poursuit pour Seraing et doit encore révéler si les Métallos accompagneront l’Union en D1A, voici un petit bilan des cinq Unionistes de la saison.

Felice Mazzù : le maestro

Assurément l’atout principal de la formation saint-gilloise cette saison. L’entraîneur carolo a réussi son pari qui lui était imposé par sa direction. Celui de ramener l’Union à sa place, en division 1A. Avec son schéma de jeu osé et ultra-offensif, sa communication infaillible et son sourire italien ravageur, Felice Mazzù est parvenu à mettre tout le monde d’accord… Surtout ses nombreux fans, qui, en hommage à son travail, n’hésitent pas à partager au quotidien leur point de vue avec humour sur la page Facebook du groupe de supporters n°1, les Union Bhoys. Petit extrait : “Felice Mazzù n’a pas gagné le championnat. Felice Mazzù l’a dominé. Gagner et dominer sont deux choses totalement différentes… In Felice we trust.” (...)