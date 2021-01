Dans le dispositif de Felice Mazzù, les joueurs de couloir occupent un rôle clé. Ils n’ont cependant pas été brillants ce week-end...

Les Jaune et Bleu ont commencé 2021 par la meilleure des notes : une victoire prestigieuse au Burgemeester Van de Wielestadion, antre de Deinze et l’une des forteresses de la compétition. En un an et demi, les Flandriens n’ont connu la défaite qu’à deux reprises à la maison. Deux fois face à la même équipe. On vous laisse deviner contre qui…

Les Unionistes auront calmé les ardeurs des Oranje-Zwart, bien en jambes ces dernières sorties en championnat, mais aussi calmé tout simplement certains membres du club deinzois qui n’ont pas arrêté de chercher Felice Mazzù depuis la tribune. C’est de bonne guerre, c’est le foot ! Mazzù est habitué à cela depuis son passage au Pays Noir…

Mais le tacticien du matricule 10 est également habitué à gagner cette saison avec ses nouvelles couleurs. Son équipe et lui-même ont donc répondu de la meilleure des manières sur le terrain en infligeant quatre buts à William Dutoit and co. "Cette victoire doit nous donner de l’énergie. On doit s’en servir comme tremplin pour la suite de cette aventure", expliquait l'entraîneur saint-gillois.

