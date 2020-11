Un nouveau break international se profile ! Après le match face à Deinze ce dimanche au stade Marien, quelques Unionistes auront le privilège de retrouver ou de découvrir leur sélection nationale.

Anthony Moris

Habitué de longue date, Anthony Moris rejoindra bien évidemment le Luxembourg. Le portier de l’Union y jouera trois rencontres (un amical et deux de Nations League). La joute amicale opposera nos voisins luxembourgeois à l’Autriche, une formation nationale intéressante qui permettra au Luxembourg de se jauger avant les matches officiels face à Chypre puis l’Azerbaïdjan. Anthony Moris et ses partenaires partagent actuellement la tête du groupe 1 de la Ligue C avec le Monténégro.

Teddy Teuma

Le capitaine unioniste connait la sélection depuis peu. Il a officiellement joué avec Malte et poursuit son petit bonhomme de chemin avec la sélection maltaise. Après quelques matches convaincants, le médian est à nouveau repris. Il affrontera le Liechtenstein (amical) puis Andorre et les Îles Féroé (Nations League). Les Maltais joueront ces trois rencontres à domicile !

© BELGA



Dante Vanzeir

Bonne surprise dans le noyau des Diablotins de Jacky Mathijssen ! Dante Vanzeir, auteur d’un début de saison canon avec l’Union, a été récompensé de ses prestations XXL en étant sélectionné avec nos U21. Il retrouve la sélection un an après son dernier passage. Les Diablotins iront défier la Bosnie le 17 novembre prochain. Ce match entre en compte pour les qualifications du prochain Euro. Les Belges, qui ont perdu leur première place de groupe suite à leur défaite en Moldavie il y a quelques semaines, devront réaliser un bon résultat. Les neuf vainqueurs de groupe et les cinq meilleurs deuxièmes seront qualifiés directement pour la phase de groupes de l’Euro, qui se disputera en Hongrie et en Slovénie du 24 au 31 mars 2021.

Loïc Lapoussin

Un bon début de saison équivaut à une belle récompense pour le Parisien d’origine. Loïc Lapoussin a été sélectionné par Nicolas Dupuis afin de disputer les rencontres de qualifications pour la prochaine CAN avec Madagascar. L’ailier retrouvera une autre tête bien connue de notre D1A : Marco Ilaimaharitra, pointure du Sporting Charleroi. Les Barea disputeront deux matches face à la Côte d’Ivoire, le géant d’Afrique, qui a réussi à tenir tête à nos Diables rouges le 8 octobre dernier (1-1). Le premier match se jouera chez les Éléphants le 12 novembre et le deuxième se disputera à Madagascar cinq jours plus tard.