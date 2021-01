Le portier de Waasland-Beveren est prêté pour les six prochains mois à Bruxelles.

Nous l’avions annoncé ce week-end et l’information est désormais officielle. Lucas Pirard sera donc Jaune et Bleu pour les six prochains mois. Le gardien waeslandiens, en manque de temps de jeu depuis le début de saison (quatre matches joués), viendra concurrencer Anthony Moris pour cette ultime ligne droite en D1B Pro League. Le joueur prêté retournera dans son club en fin de saison étant donné que cet accord ne comporte aucune option d’achat.

Pour rappel, l’Union était à la recherche d’un gardien depuis le départ d’Anders Kristiansen pour Sarpsborg. Le Sprimontois d’origine a déjà une petite expérience dans le Royaume et a notamment défendu les couleurs nationales chez les jeunes.