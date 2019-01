Le masque qui s’était emparé du visage de Luka Elsner traduisait à lui seul la déception de l’entraîneur saint-gillois. Depuis des semaines, il protégeait ses joueurs de la pression, rêvant secrètement de disputer cette finale. Mais dans cette demi-finale retour, l’expérience des Malinois a fait la différence, face à des Saint-Gillois qui doivent encore grandir. "Nous n’avons été au niveau que durant les 20 premières minutes mais comme ce fut le cas lors du match aller, nous n’avons pas été efficaces. Une fois que nous sommes sortis de notre plan de jeu, le match a basculé et nous n’avons plus été au niveau, face à une équipe qui a su plier la rencontre sur deux occasions. On l’a vu avec cette demi-finale: on n’a pas encore assez d’expérience, avec un groupe très jeune qui perd le fil lorsque les choses ne tournent pas dans le bon sens", analyse lucidement le coach de l’Union.

Très réaliste, Luka Elsner sait que ce groupe doit grandir. "Nous sommes en devenir. Nous ne sommes pas encore au niveau pour aller en finale, ni pour réaliser de bonnes choses dans les matchs à enjeu. C’est quelque chose de typique des jeunes équipes qui n’ont pas encore vécu assez de choses ensemble. C’est dommage pour le peuple unioniste mais on lui donne rendez-vous dans les mois à venir et notamment dès la saison prochaine."

Malgré le beau parcours en Coupe de Belgique, difficile pour l’entraîneur de l’Union de se satisfaire d’une demi-finale. "C’est bien ce qu’on a réalisé mais je suis un peu plus compétiteur que ça. Ça ne me suffit pas vraiment. J’aurais aimé que les supporters quittent le stade avec cette finale en poche car on ne retient que ces moments-là."