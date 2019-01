Gagner à Westerlo pour continuer à avoir leur mot à dire au classement de la 2e tranche: telle était la mission des footballeurs de la RUSG, trois jours avant d’accueillir le FC Malines pour ce sulfureux et indécis match retour comptant pour les demi-finales de la Coupe.

Mais au coup de sifflet final, on était loin du compte. Peu inspirés et trop peu concentrés sur leur sujet, les Saint-Gillois se sont inclinés en Campine, sans avoir la moindre circonstance atténuante à faire valoir. Le coach Luka Elsner, qui avait choisi de laisser souffler, au coup d’envoi, deux de ses fers de lance offensifs Selemani et Tau, ainsi que le jeune arrière central Kandouss, ne mâchait pas ses mots envers ses joueurs, mais aussi envers lui-même, au moment d’analyser la rencontre avec la presse.

"Cette défaite est ma responsabilité. C’est moi qui ai fait les mauvais choix, la mauvaise préparation de match. Nous n’étions pas dans l’engagement, dans l’agressivité. Je n’ai pas su gérer la chose correctement. C’est aussi grave de constater que ça embête les joueurs de venir jouer ce match à Westerlo, alors qu’on avait l’opportunité de revenir dans la course pour l’accession en D1A. Sans doute leur ai-je mal expliqué les enjeux de cette partie."

Et de continuer: "Du coup, la motivation n’était pas du tout au rendez-vous. Après cinq minutes, j’avais compris que l’investissement du groupe par rapport à ce match était au niveau minimum et que jouer devant 15 000 personnes le motivait davantage. Après une telle prestation, on ne mérite plus d’être en course pour aller en D1A. Avec l’enchaînement des matchs, j’avais opté pour une rotation qui, finalement, n’a pas marché, même si je le répète, en tant que jeune entraîneur, je n’ai peut-être pas fait les meilleurs choix possibles."

Westerlo supportera l'Union

"Vous nous laissez gagner ce soir et vous battez Malines mardi, comme ça tout le monde sera content."

Le ton était donné avant la rencontre entre les Campinois et la RUSG par le responsable de l’accueil des journalistes. "Le KaVé, on n’aime pas trop", justifiait-il. "Ils sont tous arrogants dans ce club. Et l’équipe développe un jeu très peu séduisant, avec beaucoup de fautes et de roublardise, une agressivité souvent malsaine. Et des arbitres qui sifflent souvent en leur faveur."

Le coach local, Bob Peeters, qui a rempilé au Kuipje jusqu’à 2023, abondait dans le même sens. "J’ai vu le match aller à Malines et j’ai trouvé l’Union nettement supérieure durant les 35 premières minutes. Son trio offensif est vraiment exceptionnel : Tau, Niakaté et Selemani n’ont pas d’équivalent en D1B, quand ils le veulent. Après l’exclusion de Peyre, la physionomie du match a changé, mais au Parc Duden, je suis certain que les joueurs importants de l’Union sauront se sublimer davantage que contre mon équipe. Je leur souhaite en tout cas bonne chance. Pour ce club, aller en finale serait extraordinaire."