Au terme d’un match au cours duquel son équipe a offert du spectacle en inscrivant trois buts, mais aussi en en encaissant trois, Luka Elsnser se montrait plutôt satisfait. "Nous avons joué contre une bonne équipe, qui dispose de beaucoup de qualités et reste bien organisée. Nous avons cherché les espaces entre les lignes même si ça reste très dur de jouer contre une équipe comme ça. Au final, je dois dire que j’ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match car il y avait de la qualité des deux côtés", analyse le coach de l’Union.

Les Saint-Gillois avaient parfaitement entamé les débats en prenant rapidement le large grâce à l’inévitable Percy Tau. Mais un but encaissé juste avant la pause a remis Mouscron dans le match, de quoi donner un autre visage à la rencontre en deuxième mi-temps. Un second acte au cours duquel l’Union a été moins à son avantage. "Dans l’ensemble, je suis juste déçu par le troisième but de Mouscron et par la manière dont on l’encaisse. C’était juste trop facile. Nous n’étions pas concentrés et encaissons ce but juste après avoir fait 3-2."

Au final, les deux équipes se sont quittées sur un partage plutôt logique. "Ce résultat reste correct et logique. Nous avons vécu un début de deuxième mi-temps chaotique dont Mouscron a profité. Je suis content de ce partage car ce n’est pas facile de marquer trois buts à une équipe comme celle-là."

Au cours de cette rencontre, on a toutefois constaté quelques faiblesses défensives. "Nous sommes toujours en déficit de joueurs en défense. On continue de bricoler mais je suis fier de la prestation et du spectacle offert à nos supporters."

Un spectacle que l’on espère tout aussi prolifique mardi contre Courtrai. "Ce sera juste pour le prestige mais l’envie de gagner sera présente. Nous sommes payés pour jouer au football, pour offrir du spectacle et c’est ce que nous ferons."

Il restera ensuite un dernier match contre Zulte et puis il sera temps de se tourner vers la prochaine saison. Toujours avec Luka Elsner comme entraîneur ? "Je serai bien là la saison prochaine. Le projet avance bien, nous aurons besoin de tout le monde. Après, c’est le football, plein d’événements peuvent se dérouler et je ne sais pas ce qui va se passer pour tous les joueurs."