Avec 19 réalisations, Dante Vanzeir, l’actuel meilleur buteur de D1B, fut l’un des grands artisans du titre. Un attaquant qui s’est mis au service du collectif et est ravi de récolter les fruits du travail de toute une équipe. "C’est magnifique, un sentiment indescriptible. On a tous travaillé dur pendant la saison pour atteindre cet objectif. Dès le début du championnat, on a abordé les matchs les uns après les autres mais on a vite constaté que l’équipe était mentalement très forte. L’état d’esprit a été notre grande force et ça, on le doit à Felice Mazzù, un entraîneur de grande classe qui vous donne confiance et est capable de garder tout le monde mobilisé. C’est aussi grâce à lui que nous en sommes là aujourd’hui", confie l’attaquant de l’Union.

Cette confiance, c’est ce dont Dante Vanzeir avait besoin pour briller, alors que d’autres clubs ne lui avaient pas accordé assez de crédit ces dernières années. "Dans le football, il y a toujours des gens qui ont confiance en vous et d’autres pas. Ici, l’entraîneur m’a donné beaucoup de confiance, ce qui explique ma bonne saison. Mais ce n’est pas encore fini."

Maintenant que l’objectif collectif est atteint, le meilleur buteur de D1B est bel et bien déterminé à aller décrocher ce titre honorifique de meilleur artilleur de la division. Et il pourra compter sur ses équipiers. "Je veux ce titre de meilleur buteur de D1B. C’est un petit objectif individuel et avec l’équipe on va tout faire pour que j’atteigne cet objectif."

Il sera ensuite temps de se tourner vers la D1A. "Ce sera un beau défi pour le club. Cela fait 48 ans que l’Union attendait ça, c’est magique pour les supporters."