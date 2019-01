Les Saint-Gillois, portés par leur public, passent à côté du rêve.

50 ans après sa dernière demi-finale, c’est tout le peuple saint-saint-gallois qui rêvait de revivre une finale de Coupe de Belgique, 105 ans après. Dans un stade Marien plein à craquer, les Saint-Gillois avaient compris le message, Percy Tau enflammant les débats avec deux percées fulgurantes, où seul le réalisme à manquer.

Après avoir laissé passer l’orage, Malines a commencé à mettre son jeu en place. Intelligents, bien disposés, plus matures, ils prenaient les débats à leur avantage. Et après un premier avertissement, l’inévitable De Camargo exploitait parfaitement un centre de Storm. L’Union devait alors inscrire deux buts pour espérer revenir au score. Le coup au moral était visible.

Pourtant, les joueurs de l’Union remontaient sur la pelouse avec beaucoup d’envie. Tau touchait la barre et c’est tout un stade qui reprenait espoir. Malheureusement, le réalisme malinois allait faire très mal aux joueurs de Luka Elsner. Un contre rapide, une passe tranchante de Storm et un but de Tainmont mettaient fin au rêve saint-gillois, alors que Lemoine sauvait l'honneur de l'USG en trompant son propre gardien en fin de match.

Malgré l’élimination, l’Union peut sortir la tête haute de cette Coupe de Belgique. Le but pour l’honneur de Besuschkow redonnait de la voix au public local qui a salué ses joueurs comme il se doit après la rencontre. Preuve que personne n’oubliera ce parcours historique, marqué par des qualifications face au voisin anderlechtois ou encore contre Genk en quart de finale.

En finale, les Malinois affronteront le vainqueur du match entre Ostende et La Gantoise, prévu mercredi soir et dont le match aller s'était soldé sur le score de deux buts partout. Le FC Malines, lauréat en 1987, est la première équipe de l'échelon inférieur à atteindre la finale de la Coupe de Belgique depuis Lommel en 2001. La finale aura lieu le 1er mai 2019 au stade Roi Baudouin de Bruxelles.