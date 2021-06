Le médian du club jaune et bleu, qui était sous contrat jusqu'au 30 juin à Saint-Gilles, va retourner en Allemagne. Le joueur formé à Karlsruhe va connaitre un deuxième club en Bundesliga 2 (deuxième division). En effet, Marcel Mehlem s'est engagé en faveur du SC Paderborn, club qui a récemment terminé neuvième du classement dans son championnat.

L'Allemand, non reconduit par sa direction il y a plusieurs semaines, a laissé un très bon sentiment aux supporters et autres acteurs du matricule 10 durant ses trois années passées à Bruxelles. Il aura joué 15 matchs au total lors de cet exercice avec l'Union (14 de D1B et 1 de Coupe) à cause d'une blessure qui l'a contraint de rester pas mal de temps à l'infirmerie... puis sur le banc.