En quelques jours, l'Union Saint-Gilloise a fait signer trois joueurs pour la saison à venir en D1. Cette fois-ci, c'est Matthew Sorinola, un back gauche de MK Dons, club de troisième division anglaise, qui a posé sa signature sous le contrat proposé par la formation de la Butte.

Le jeune homme de 20 ans a joué 43 matchs durant lesquels il a marqué deux buts et délivré six passes décisives. Son style attrayant en tant que défenseur très offensif devrait plaire au public. Son nom a été évoqué ces dernières heures dans des clubs de renommée comme les Rangers, Leeds United ou bien le Celtic Glasgow. Mais il a bien choisi le projet de l'Union ! "Cela a été une des décisions les plus difficiles que j'ai du prendre dans ma vie mais j'ai décidé de quitter MK Dons. Je remercie tous les joueurs que j'ai pu côtoyer dans le vestiaire. Vos précieux conseils ont fait que je puisse me développer... Merci aux fans pour le soutien également.", a t-il notamment expliquer sur sa page Instagram en évoquant son choix.



Sorinola a signé un contrat de trois ans, avec une option d'une année supplémentaire.