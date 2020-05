Le Carolo estime ne pas reculer en allant entraîné en division 1B.

Felice Mazzù a préféré l'Union alors qu'il avait, semble-t-il d'autres offres possibilités pour rester en Pro League notamment au Standard. Mais il ne regrette pas son choix : "J'avais juste envie qu'on ait envie de moi et c'est le cas à l'Union qui est un club ambitieux et professionnel. Quand vous voulez faire votre métier, vous avez besoin de sentir qu'on a envie de vous. Et j'ai besoin d'être heureux, de trouver la plénitude, le bonheur et de pouvoir sauter de joie quand ça va bien."