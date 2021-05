Les Jaune et Bleu font donc le doublé ! Après avoir mis la main sur le trophée en D1B cette saison, l’Union vient de décrocher un deuxième sacre qui, lui, n’a rien à voir avec le volet sportif. Les Bruxellois, via Union Foundation, pôle social du matricule 10, ont remporté le "Football and Community Award" de cette saison en Division 1B.

Cette récompense est décernée au club qui s’est "le plus investi d’un point de vue social au cours de la saison écoulée", peut-on lire sur le communiqué officiel du club concernant cette belle distinction. "Un jury d’experts sociaux indépendants a désigné l’Union, champion de la 1B Pro League qui en plus d’assurer sa promotion en Jupiler Pro League, pour ses qualités en terme d’engagement social en dehors du terrain."

Le responsable de l’Union Foundation, Alain Eliasy, a fait part de son ressenti sur le site internet de la formation saint-gilloise. "Nous avons tout donné dans une année particulière car nous ne pouvions pas organiser beaucoup d’événements vu les conditions sanitaires. Ce prix est le fruit d’un énorme travail d’Union Foundation, mais il n’aurait pas été possible sans l’aide de nos nombreux bénévoles et supporters qui répondent présent lors de chaque action. Je les remercie du fond du coeur !"

En début d’année 2021, Alain Eliasy avait évoqué dans nos colonnes vouloir développer encore plus son projet malgré le Covid. Il avait expliqué vouloir mettre en place un tournoi inter-écoles sur les communes de Saint-Gilles et Forest et créer une équipe de ‘foot en marche’ pour les séniors dans les mois à venir.