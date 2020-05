L'ancien entraîneur de Charleroi et de Genk revient dans la capitale, lui qui avait coaché le White Star par le passé.

Comme nous vous l'annoncions dans notre édition de samedi, Felice Mazzù était très proche de l'Union Saint-Gilloise. Ce dimanche, le club a officialisé l'arrivée de l'ancien entraîneur du Sporting Charleroi et de Genk.



"Nul besoin de présenter notre nouveau technicien ! Agé de 54 ans et natif de Charleroi, Felice Mazzu a commencé sa carrière de coach début des années ’90. Après notamment un passage chez nos voisins du Léo, sa carrière prend un envol à Tubize, avant de rejoindre le White Star Woluwé. Après de nombreux succès avec les pensionnaires du Stade Fallon, le Sporting de Charleroi lui donne sa chance en Division 1. Il y restera 6 saisons, avec d’excellents résultats, ce qui lui a permis d’aller à Genk, d’y remporter la Supercoupe de Belgique il y a un an et de mener ses troupes en Champions League. Felice Mazzu a signé un contrat de 1 saison, avec une option pour une supplémentaire, au pied de la Butte", annonce le club.