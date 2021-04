Dimanche soir, en partageant face à Deinze (2-2), l’Union Saint-Gilloise, déjà assurée du titre en D1B, a bouclé sa belle saison en alignant un 16e match sans défaite en championnat. Les élèves de Felice Mazzù n’ont plus perdu depuis le 29 novembre, et leur revers à Seraing (1-0). Une performance qui leur permet de remporter le Trophée Pappaert Pro League 2021 : personne ne fera mieux. Le leader des séries en cours, Anderlecht (6 matchs invaincu) peut au mieux doubler son score (12) au terme des Champions playoffs.

C’est la troisième fois, après 1956 (17 matchs) et 1976 (23), que l’Union inscrit son nom au palmarès d’un trophée qui, rappelons-le, a été créé par notre journal en l’honneur de la performance de ses glorieux aînés, qui, entre le 8 janvier 1933 et le 10 février 1935, disputèrent 60 rencontres sans connaître la défaite, et qui porte le nom du capitaine de cette mythique Union 60, Jules Pappaert.

