Philippe Bormans (USG), membre du groupe de travail, s’attend à une AG mouvementée mais reste pragmatique.

Membre du groupe de travail chargé de formuler les réponses aux problèmes sportifs et financiers résultant de l’arrêt anticipé des compétitions, Philippe Bormans (CEO de l’Union saint-gilloise) était l’invité du Grand Débrief de Proximus 11 et La DH ce lundi.

"On sent que les masques tombent, que de plus en plus de personnes ont des opinions", a-t-il expliqué. "Certains les expriment dans la presse mais il est important de garder un certain sérieux et du respect pour le groupe de travail qui a été mis en place. Les réunions ont été longues et difficiles car tout le monde a ses opinions. On travaille vers une solution en prenant en compte les décisions des licences, dont on attend encore les dernières réponses, pour trouver les dernières réponses et formuler une proposition qui puisse être acceptée par le plus grand nombre de clubs vendredi."

Lors d’une AG qui s’annonce très mouvementée. "Les discussions seront animées, c’est sûr. Mais une autre chose est certaine : on ne peut plus jouer. On doit donc trouver une solution. Je ne pense pas que le scénario des Pays-Bas serait une bonne chose pour le foot belge dans le sens où on a déjà joué 29 journées sur 30 de phase classique. On ne peut pas faire comme si ce n’était pas le cas.. Il ne faut pas non plus profiter de la crise du Covid pour tout changer. Il faut respecter une certaine logique."





Et trouver un compromis. "Nous n’avons pas de formule magique, il y aura toujours des clubs pour et d’autres contre. On doit trouver un consensus qui inclut 20 ou 22 clubs. On ne pourra pas faire plaisir à tout le monde. On veut absolument éviter que des clubs aillent au tribunal."

C’est pourquoi l’idée d’une D1A à 18 clubs est de plus en plus probable. "Il faut réfléchir en allant vers ça", avoue Bormans. "Car ce n’est pas la faute de Beveren si on n’a pas pu jouer le dernier match du championnat, ni d’OHL et du Beerschot si la finale retour de D1B n’a pas pu être jouée. Quand on a vu ce qui s’est passé avec Lokeren cette saison, on doit défendre ces clubs aussi."