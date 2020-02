En concédant le partage face à Lommel dimanche dernier, l’Union n’est pas parvenue à revenir sur un autre candidat dans la course au gain de la seconde tranche. Pire, l’écart s’est creusé avec Virton, désormais leader de cette tranche. Si les Saint-Gillois ne possèdent que quatre unités de retard sur les Gaumais, ils n’occupent que la 6e place de ce classement et doivent donc compter sur des faux pas des autres prétendants pour espérer encore disputer la finale permettant d’accéder à la D1A. Mais, pour y parvenir, il faudra pratiquement réaliser un sans-faute au cours des cinq dernières journées. La mission n’est donc pas impossible mais les Unionistes n’ont plus le droit à l’erreur.

