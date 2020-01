Sébastien est de retour. Parmi les Unionistes. Dimanche dernier, face à Lommel, l’ex-Standardman a enfin retrouvé le chemin de la compétition, accompagné de toute l’affection des supporters du Parc Duden, à la fois ravis et intimement persuadés de pouvoir compter sur un véritable guerrier dans la conquête d’une seconde tranche qu’il sera désormais compliqué de s’adjuger.

« On a grillé un joker » avouait Poco, lui le compétiteur dans l’âme d’emblée concerné par les ambitions ébréchées un peu plus de son nouvel employeur : « Il aurait été idéal d’inscrire un deuxième but pour nous rendre la vie plus facile mais les événements en ont décidé autrement. »

Ne voulant pas présumer de ses forces, le Liégeois s’est retiré à un quart d’heure de la fin, un tantinet fourbu mais heureux d’avoir regoûté à l’herbe grasse et au plaisir de transpirer joyeusement. « La première mi-temps s’est même déroulée mieux que je ne l’espérais confesse-t-il. J’étais quelque part excité à l’idée de rejouer après tout ce temps. La seconde fut plus difficile, j’en conviens, mais quoi de plus normal. Je garde un bon sentiment de ma prestation et c’est à moi maintenant de construire sur ce match pour monter progressivement en puissance. Rien de tel que l’accumulation des rencontres pour rattraper le temps perdu car je ne suis qu’à 75% de mes moyens. »

A Lokeren d’abord, à Virton ensuite, Sébastien va avoir l’opportunité d’élever son niveau de jeu mais pour une première sous la vareuse unioniste, il a démontré un savoir-faire intact.