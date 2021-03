Nul n’est prophète dans son pays, ou plutôt dans sa région. Liégeois pure souche et capitaine de son club de cœur, Sébastien Pocognoli quitte le Standard en janvier 2020, 228 jours après son dernier match officiel et une mise à l’écart suite à une négociation de prolongation qui a mal tourné. Le Standardman décide de délaisser sa ville natale pour rallier Bruxelles où l’Union lui offre, à 32 ans, la possibilité de se relancer.

Presque un an et demi plus tard, alors qu’il n’a disputé que quatre rencontres pour les Unionistes suite à une blessure, Pocognoli, qui arrive en fin de contrat, savoure pleinement le titre de champion acquis à la mi-mars. À 33 ans et alors qu’il semble enfin débarrassé de ses problèmes physiques, "Poco" fait le point sur sa carrière.