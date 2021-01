Le week-end dernier, l’Union Saint-Gilloise a accentué son avance sur ses poursuivants, se rapprochant un peu plus d’un titre qui semble lui tendre les bras depuis plusieurs semaines déjà. Avant le derby face au RWDM de ce samedi, nous avons repris contact avec Jurgen Baatzsch, lui qui avait vendu l’Union à Tony Bloom au printemps 2018. Trois ans plus tard, le club saint-gillois est en passe de rejoindre la D1A, une grande fierté pour le président d’honneur et grand supporter de l’Union qu’il est toujours aujourd’hui.

Jurgen Baatzsch, l’Union en tête de la D1B et de plus en plus proche du titre de champion, ça vous fait quoi ?

"Tous les supporters de l’Union sont enchantés par les résultats. Les nouveaux investisseurs ont mis tout en place pour que l’Union monte en D1, ce qui est largement mérité. Ils avaient déjà fait des miracles lors de leur première saison mais Malines était un concurrent trop redoutable, malgré la présence de Percy Tau à l’Union. Aujourd’hui, ils s’apprêtent à récolter les fruits de leur travail."