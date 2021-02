Il fallait réagir dans les rangs unionistes après la claque reçue par Anderlecht jeudi soir en Coupe. Gagner pour ne pas laisser le doute s’installer face au Club NXT, bon dernier de la division.

Et pourtant, en début de match, Loïc Lapoussin offrait le premier but aux Brugeois après quatre petites minutes. Une passe en retrait bien trop tendre qui donnait l’opportunité à Daniel Perez d’aller défier Anthony Moris. Le Vénézuelien, venu durant le mercato contre un chèque de 250.000€, ne s’est pas fait prier et s’offrait son premier but sous ses nouvelles couleurs (4e, 0-1).

Dix minutes plus tard, le portier luxembourgeois de l’Union envoyait une balle millimétrée à Dante Vanzeir - comme Ederson Moraes l’a fait samedi face à Tottenham - qui filait face à Shinton comme une fusée pour rétablir l’égalité (16e, 1-1).

Les échanges se sont ensuite équilibrés, l’Union n’était pas dans son assiette et les Brugeois ne laissaient rien passer. On avait même l’impression, par moments, qu’ils semblaient mieux que les joueurs de la Butte. L’attaquant vénézuélien du Club, même s’il n’a pas eu d’autres opportunités à se mettre sous la dent, était un véritable poison pour la défense saint-gilloise qui, elle, avait bien du mal à le contenir.

En seconde période, c’est Fuakala, le défenseur adverse, qui se mettait lui dans une mauvaise posture en perdant le ballon dans sa surface. Il stoppait ensuite Vanzeir fautivement qui héritait d’un penalty cadeau avant de le convertir (51e, 2-1). Dans la foulée, le Club NXT perdait son capitaine à cause de son expulsion. La messe était dite…

Un but de Christian Burgess, son premier en faveur de l'Union, venait ponctuer cette fin de partie (84e, 3-1).





Union Saint-Gilloise - Club NXT : 3-1

Union Saint-Gilloise : Moris; Bager (89e Kandouss), Burgess, Van der Heyden; François (89e Jordanov), Mehlem, Lynen (69e Teuma), Nielsen, Lapoussin (89e Sigurdarson); Vanzeir, Undav (78e Labeau).

Club NXT : Shinton; Hautekiet, Mendy, Fuakala, Sabbe (75e Engels); Blomme, Mbamba-Muanda (75e De Smet), Aldoor; Van Den Keybus (84e Servais), De Cuyper, Perez.

Arbitre : M. Denil.

Avertissements : Van Den Keybus, Burgess, Fuakala, Lapoussin.

Exclusion : 54e Blomme (2 j.).

Les buts : 4e Perez (0-1), 16e et 51e sur pen. Vanzeir (2-1), 84e Burgess (3-1).