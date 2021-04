Après avoir passé plus d’une année à se retaper, le back gauche a pu regoûter à l’adrénaline de la compétition face à Lommel dimanche soir (0-2).

Il y a des histoires qui forcent le respect. Celle de Sébastien en fait partie. Arrivé en janvier 2020 du Standard où il avait été mis sur une voie de garage, Poco débarquait plein d’ambitions au matricule 10. Après quelques matches dans les jambes, il s’est malheureusement gravement blessé. Puis la saison s’est arrêtée à cause de la crise sanitaire. L’ancien Diable rouge a donc vécu la majeure partie de la saison (canon) du club jaune et bleu depuis les tribunes. "D’un point de vue collectif, j’ai vécu cela de manière positive. Cela m’a d’ailleurs aidé à avoir de l’énergie, à revenir et me donner la force de profiter de cette belle équipe.



(...)