Surprise ! Cela faisait un petit moment qu’on n'avait plus vu Poco dans une sélection de l'Union à cause de ses blessures à répétition. Mais ne croyez pas que Sébastien Pocognoli a abandonné pour autant. Même si ses blessures ont perturbé son quotidien depuis son arrivée au parc Duden, le back gauche entrevoit, enfin, le bout du tunnel après plusieurs mois de galères.

Généreux dans les efforts et dans sa volonté de revenir, Poco se voit récompenser de son travail 392 jours après sa dernière sélection. Le malchanceux, arrivé en janvier 2020 du Standard, n'a pris part qu'à quatre rencontres avec les Jaune et Bleu. Il s'était blessé juste avant l'arrêt de la compétition en mars 2020 à cause du Covid-19.

Mais il n'est pas le seul revenant au matricule 10... Anas Hamzaoui, qui a également été éloigné des terrains pendant plusieurs mois depuis le début de saison, fait, lui aussi, son retour dans le groupe pour le match face au RWDM.

La présence d’un gars comme Pocognoli dans le vestiaire sera assurément un plus ce samedi soir pour ce derby de la zwanze. Son expérience des grands moments lui servira à aiguiller ses partenaires pour qu’ils remportent la rencontre ô combien importante, synonyme de titre, face au voisin molenbeekois.