Il y a des matchs qui motivent forcément plus que d’autres. Senne Lynen a sans doute profité de l’occasion pour montrer ce qu’il avait dans le ventre face à son ancien employeur.

Cantonné au statut de "remplaçant" tout au long de la saison, l’ancien de la maison brugeoise a bénéficié du turnover opéré par Felice Mazzù pour intégrer le onze de base vendredi dernier. Résultat des courses ? Une rencontre satisfaisante et un but, le premier de sa saison. "C’est le premier et j’espère que d’autres suivront ! Je suis heureux d’avoir permis au groupe de prendre les commandes même si ce n’était pas le plus beau but du siècle (NdlR : Nick Shinton, le portier du Club, a réalisé une floche qui a donc permis au milieu de marquer)", ironisait-il.