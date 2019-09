Les réservistes saint-gillois n’ont pas vraiment brillé.

En accueillant une formation de Verlaine pensionnaire de D2 amateurs, Thomas Christiansen en a profité pour aligner une équipe B au sein de laquelle seuls Kis, Hamzaoui et Young se retrouvent régulièrement parmi les titulaires habituels.

Face à une courageuse équipe de Verlaine, supportée par près de 500 supporters venus en car, les Saint-Gillois ont logiquement pris le contrôle du ballon, sans vraiment parvenir à créer le danger. Pire, sur un centre de Guillaume magnifiquement dévié par Bouchibti, Kristiansen était obligé de sortir le grand jeu.

Titularisés sur le front de l’attaque, Haugen et Romero avaient l’occasion de marquer des points aux yeux de leur entraîneur, mais les deux attaquants ont fait preuve de fébrilité et manqué de justesse dans leurs actions. La première occasion bruxelloise était d’ailleurs à mettre à l’actif de Bager… un défenseur.

Peu après la demi-heure, les Jaune et Bleu passaient même tout près de la correctionnelle lorsque Guillaume se retrouvait seul face à un Kristiansen auteur d’un réflexe étourdissant. Certainement le tournant du match puisque sur le contre, Haugen lançait Young en profondeur, l’attaquant dribblait le gardien sorti de sa surface et plaçait dans le but vide. Une ouverture du score qui provoquait la colère de Marc Segatto, le coach de Verlaine, exclu de la zone mixte alors qu’il était convaincu que le but saint-gillois aurait dû être annulé pour une position de hors-jeu.





Il aura finalement fallu attendre pour voir Fixelles (penalty) et Bouekou assurer la qualification dans les trois dernières minutes du match, face à de valeureux joueurs de Verlaine.

Union - Verlaine 3-0

Union: Kristiansen, Hamzaoui, Bager, Van Der Heyden, Kis (88e Kandouss), Lorbek, Bouekou, Ahannach, Young (74e Fixelles), Romero (82e Ferber), Haugen.

Verlaine: Racz, Adrovic, Bilali-Ibakou, Debra, Andaloussi, Gilsoul (90e Wera), Barry (85e Velegan), Van Hove, Modica (79e Modica), Guillaume, Bouchibti.

Arbitre: M. Pirard.

Avertissements: Bilali-Ibakou, Young, Racz

Le but: 34e Young (1-0), 87e Fixelles sur pen. (2-0), 90e Bouekou (3-0).