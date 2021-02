L’Unioniste s’apprête à retrouver ce jeudi en Coupe de Belgique le RSCA, club qui a fait de lui un footballeur pro.

La formation jaune et bleu est-elle capable de faire tomber, deux ans et demi plus tard, le Sporting d’Anderlecht en Coupe de Belgique ? Les Saint-Gillois cartonnent et la réussite semble de leur côté depuis de nombreuses semaines. Ils sont donc capables de forcer un nouvel exploit dans la compétition.

Pour Siebe Van der Heyden, formé au RSCA des U12 au noyau espoir, ce derby bruxellois s’annonce plus que jamais spécial. Une chose est sûre, il ne laissera pas ses émotions prendre le dessus.