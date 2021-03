Le jeune CEO du matricule 10 s’est confié sans aucun tabou sur différents dossiers chauds.

C’est ce qui s’appelle une entrevue fructueuse. Philippe Bormans, l’une des têtes pensantes du club saint-gillois, nous a accordés de longues minutes d’interview malgré son emploi du temps chargé. Cerise sur le gâteau, il n’a botté aucun sujet en touche. Aperçu de la situation chez les Jaune & Bleu.

Le bilan de la saison écoulée : “Une franche réussite”

“C’est une saison très réussie. Quand tu ne perds que dix points au total sur tous les matches joués, on peut dire que c’est une franche réussite. On avait dit avant le championnat que notre rêve était de devenir champion. Le dire et le faire est complètement différent. Mais cette année, les joueurs et le staff avaient très envie que cela se produise.”

Le noyau en D1A : “Cela sera plus facile d’attirer les joueurs”

Ce nouveau tournant dans l’histoire du club sera accompagné de nombreux changements. Qui sera encore présent en 2021-2022 ? Qui partira ? Philippe Bormans évoque le sujet. (...)