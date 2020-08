Teddy Teuma est en train de vivre de chouettes moments. Pourtant blessé en début de préparation des Unionistes, le médian devait revenir initialement dans une ou deux semaines. Mais la blessure du joueur Franco-Maltais a évolué favorablement. Ce qui l’a conduit à retrouver le terrain la semaine dernière, où il a même pu participer à la victoire des Bruxellois sur le terrain de Deinze (0-2).

Mais une bonne nouvelle n’arrive jamais seule ! Voilà que le médian est appelé en équipe nationale maltaise. Une grande nouveauté pour un joueur qui le mérite amplement !

"C’est une petite surprise, même si j'avais déjà été contacté il y a quelques mois et même plusieurs années. J’ai de lointaines origines maltaises du côté de mon père, et je suis hyper content et fier de pouvoir jouer pour le pays de mes ancêtres. Je donnerai mon maximum pour l’équipe, en mettant mes qualités à disposition, et je pourrai apprendre beaucoup à mon tour... Cette sélection va me permette d’engranger de l’expérience au niveau international, de découvrir d'autres styles de jeu et de nouvelles cultures de foot", avançait-il dans un premier temps pour le site officiel du club.

"On voit qu’il n’y a plus de petites nations ou de petits clubs dans le foot. Tout est possible. J'ai déjà hâte de rencontrer mes coéquipiers et de me donner à fond pour jouer quelques minutes. Par contre, je suis très content qu’il y ait une trêve internationale cette année, car je veux jouer un maximum avec l’Union pour atteindre nos objectifs cette saison, à commencer dès dimanche face à Westerlo ! Lundi, je rejoindrai Malte", concluait-il.

Teddy et l’équipe de Malte affronteront les Iles Féroé (3/09) et la Lettonie (6/09), dans ce début de campagne de Nations League.